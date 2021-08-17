الملكية الأردنية تعلن عن خصومات على تذاكرها تصل إلى 50%

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن خصومات على تذاكرها إلى جميع الوجهات العالمية.

وقالت الملكية الأردنية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الخصومات تبلغ 50 بالمئة على تذاكر الدرجة السياحية، كما تشمل تذاكر درجة كراون، بواقع 30 بالمئة.

ولفت البيان إلى أن عرض شراء التذاكر لتلك الخصومات بدأ منذ يوم أمس ويستمر حتى 30 آب الحالي، بينما ستكون صلاحية السفر من 12 أيلول المقبل ولغاية 15 آذار العام المقبل.

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