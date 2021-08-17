“العمل الإسلامي” يهنئ الشعب الأفغاني باندحار الاحتلال الأمريكي

تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي ببالغ التهنئة والتبريك للشعب الأفغاني الشقيق باندحار الاحتلال الأمريكي الغاشم عن كامل الأراضي الأفغانية على أيدي المجاهدين من حركة طالبان وعموم الشعب الأفغاني.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه اليوم: “ما تحقق من نصر للشعب الأفغاني على الاحتلال الأمريكي الغاشم الذي استمر لأكثر من عشرين عاماً يؤكد على أن روح الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال لا تزال راسخة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية، وأن مشاريع العمالة وسلخ الشعوب عن ثوابتها الوطنية والإسلامية ستبوء بالفشل الذريع”.

ودعا الحزب القيادة الأفغانية الجديدة والقوى الأفغانية لتمتين الجبهة الداخلية عبر الحوار ولم الشمل نحو بناء الدولة الوطنية على أسس احترام الإرادة الشعبية، وتكريس دولة القانون والمؤسسات وقيم العدالة والحريات التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، في مواجهة ما تتعرض له أفغانستان من تهديدات ومكائد خارجية وداخلية، متمنياً للشعب الأفغاني دوام التقدم والنهضة والاستقرار.