إسرائيليون غاضبون من حكومتهم يحاولون اختراق الحدود مع لبنان/ فيديو

ذكرت قناة عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مئات من الإسرائيليين تظاهروا، اليوم، بالقرب من الحدود اللبنانية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مئات المزارعين الإسرائيليين تظاهروا بالقرب من الحدود اللبنانية ضد خطة الإصلاح الحكومية لبلادهم.

وأكدت القناة العبرية أن المحتجين تظاهروا في “موشاف” أو مستوطنة تسمى “أفيفيم” بالشمال الإسرائيلي، والتي تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك احتجاجا على خطة الحكومة التي تقضي بإلغاء الجمارك المفروضة على المنتجات الغذائية المستوردة.

وأشارت إلى أن المزارعين الإسرائيليين يعتقدون أن هذه الخطوة الحكومية الجديدة ستخنق آلاف العائلات.

وتأتي تلك الخطوة وسط محاولة البعض من المشاركين في المظاهرات اختراق السياج الحدودي مع لبنان، في وقت تحاول الشرطة الإسرائيلية المرافقة لهم منعهم من اختراق ذلك السياج.

עשרות לבנונים פרצו את הגבול מול מטולה וחדרו לשטח ישראל

הדיווח של @rubih67 pic.twitter.com/vvcBa6w5Cf — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2021

מהומה בהפגנת החקלאים בצפון: משתתפים במחאה מנסים לפרוץ את גדר הגבול עם לבנון@rubih67 pic.twitter.com/j0HK8wI2Lu — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2021