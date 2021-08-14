وفاتان و4 إصابات في حادث تصادم مروع بمنطقة عجلون

توفي شخصان (والد وابنه) وأصيب 4 آخرون بحادث تصادم مروع وقع بين مركبتين في منطقة أم جلود في عنجرة، حيث تم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى الإيمان الحكومي بواسطة كوادر دفاع مدني عجلون.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الإيمان الحكومي إن الشاب البالغ من العمر حوالي 15 عاما وصل إلى المستشفى متوفيا، في حين توفي والده بعد وصوله إلى المستشفى بحوالي ساعة متأثرا بإصابته البليغة، مشيرة إلى وقوع 4 إصابات أخرى نتيجة الحادث وهم يعانون من رضوض وكسور مختلفة وحالتهم العامة متوسطة، وتم تقديم العناية والإسعاف اللازم لهم.