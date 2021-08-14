انتخاب ممدوح العبادي ونبيل شعث لقيادة مؤسسة ياسر عرفات

انتخب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، الدكتور ممدوح العبادي رئيسا للمجلس خلفًا لعمرو موسى الرئيس السابق للمجلس، كما انتخب أعضاء المجلس الدكتور نبيل شعث رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس أمناء المؤسسة اليوم السبت عبر تقنية زووم بمشاركة أعضائه من الشخصيات العربية والفلسطينية البارزة .

كما انتخب الأعضاء السيدة دلال سلامة نائبًا لرئيس مجلس الأمناء والسيد علي مهنا نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة. وانتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم، انتصار الوزير ومنيب المصري ومحمد مصطفى ويحيى يخلف ووليد سلمان وعلا عوض وموسى حديد وحسن فحص وإبراهيم الرفاعي.

وكان شعث قد افتتح الاجتماع بصفته نائب الرئيس السابق لمجلس الأمناء، مرحباً بالضيوف الحاضرين، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة لروح الرئيس ياسر عرفات وأعضاء مجلس الأمناء الذين توفاهم الله ولشهداء فلسطين والأمة العربية.

ووجه شعث الشكر للسيد عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء السابق وللدكتور ناصر القدوة الرئيس السابق لمجلس الإدارة على ما قدماه للمؤسسة في السنوات السالفة منذ تأسيسها قبل نحو 14 عاماً .

وشارك في اجتماع مجلس الأمناء الطارىء اليوم ستون من أعضاء المجلس البالغ عددهم سبعة وثمانين عضوًا.