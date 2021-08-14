ميقاتي يستصرخ ضمائر الجميع.. مصرع 22 شخصاً وأصابة 79 بجروح جرّاء انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار بشمال لبنان
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اليوم الذكرى الأولى لرحيل الايقونة السينمائية والمسرحية شويكار
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