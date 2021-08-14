الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في ريف دير الزور ويختطف مدنياً

دير الزور- سانا

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت على إثره أحد الأهالي ودمرت منزله.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوة مشاة للاحتلال الأمريكي نفذت إنزالاً جوياً عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.

وعمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي (داعش) بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية.