زعيم الجمهوريين يهاجم بايدن ويتوقع سقوطاً مهيناً لكابول اسوأ من سقوط سايغون الفيتنامية عام 1975

ميقاتي يستصرخ ضمائر الجميع.. مصرع 22 شخصاً وأصابة 79 بجروح جرّاء انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار بشمال لبنان
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