اردوغان الخوان يبيع حليفه السابق “الرئيس البشير” ويحتضن الانقلابي المطبّع “البرهان”

ميقاتي يستصرخ ضمائر الجميع.. مصرع 22 شخصاً وأصابة 79 بجروح جرّاء انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار بشمال لبنان
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