بعد 20 عاما من غزوة بوش لافغانستان.. طالبان تهزم امريكا وترغمها على استجداء وقف اطلاق النار واللجوء الى التفاوض
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جرينتش+2 01:39
وزير اسرائيلي: “خلال الأسابيع المقبلة سيتخذ قرار له أبعاد مهمة جدا في نوعية العلاقات مع الأشقاء في الأردن”
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