الثقافة العسكرية تعلن تفاصيل الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي، ان تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية للعام الدراسي (2021/2022) سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية .https://demc.jaf.mil.jo/DefaultAr.aspx

واضافت المديرية في بيان، اليوم الاثنين، ان ذلك سيكون بالتزامن مع بدء موعد التقديم لطلبات وحدة تنسيق القبول الموحد بعد ظهور نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة، مشيرة إلى أن جميع الإرشادات والتعليمات وطريقة الدفع الإلكتروني منشورة داخل موقع المديرية الإلكتروني.