اسرائيل تنسى رفضها تنفيذ عشرات القرارات الدولية، وتهاجم الامم المتحـدة لانها لم تسارع لادانة عملية حزب الله الاخيرة !!

شن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، هجوما حادا على أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على خلفية بيانه الأخير بخصوص مستجدات الوضع حول جنوب لبنان.

وبحسب صحيفة “تايمز اوف اسرائيل،” فقد اعرب غوتيريش في بيان عن قلقه إزاء “التصعيد والقصف المتبادل الأخير عبر حدود لبنان وإسرائيل”، وحث جميع الأطراف على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ’اليونيفيل’ والامتناع أي خطوات من شأنها أن تزيد من حدة التوترات وتؤدي إلى التقدير الخاطئ”.

و ندد جلعاد أردان في بيان أصدره أمس الأحد ردا على غوتيريش، قائلا: “ان تل أبيب تأسف إزاء استمرار الأمين العام للأمم المتحدة في وضع علامة المساواة من الناحية الأخلاقية بين الهجمات المدبرة من قبل جماعات إرهابية، وتلك التي تنفذها دولة إسرائيل الديمقراطية الملتزمة بالقانون وهي عضو في الأمم المتحدة”.

وتابع: “تواصل الأمم المتحدة عمدا صرف أنظارها عن جرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي يرتكبها حزب الله وسيطرته فعليا على أراضي لبنان”.. مضيفا “ستؤدي تصرفات حزب الله هذه في نهاية المطاف إلى تدمير لبنان، وننتظر أكثر من الأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون صوتا للوضوح الأخلاقي، ما لم يفت الوقت على شعب لبنان والمنطقة برمتها”.