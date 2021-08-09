بعد 20 عاما من غزوة بوش لافغانستان.. طالبان تهزم امريكا وترغمها على استجداء وقف اطلاق النار واللجوء الى التفاوض
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جرينتش+2 04:23
اسرائيل تنسى رفضها تنفيذ عشرات القرارات الدولية، وتهاجم الامم المتحـدة لانها لم تسارع لادانة عملية حزب الله الاخيرة !!
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