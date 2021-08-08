عام هجري جديد.. الثلاثاء المقبل غرة شهر محرم



عمان 8 آب (بترا)- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر ذي الحجة، وعليه يكون بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر محرم لسنة 1443 هجرية.

ورفع سماحته بهذه المناسبة، وكافة موظفي الإفتاء لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأسرة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول عام هجري جديد، سائلين المولى عز وجلّ أن يكون عام خير وبركة على الإنسانية جمعاء.

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