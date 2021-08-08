اعتقال مطلوب بحوزته مخدرات واشهر السلاح بوجه رجال الامن

أوضحت مديرية الأمن العام تفاصيل مطاردة احدى المركبات بعد كمين لضبطها لوجود مواد مخدرة بداخلها وسائقها مطلوب، وقام بإشهار سلاح ناري كان بحوزته.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد اليوم حول وجود مركبة بداخلها شخص مطلوب وبحوزته كمية من المواد المخدرة، حيث وضعت عدة كمائن لضبط تلك المركبة.

واضاف انه واثناء قيام احدى الدوريات بواجبها في العاصمة جرت مشاهدة المركبة وايقافها حيث قام سائقها بإشهار سلاح ناري، وحاول الفرار بواسطة مركبته على طريق المطار، حيث تمت السيطرة عليه باستخدام القوة المناسبة وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة وفتح تحقيق في الحادثة.

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