بعد 20 عاما من غزوة بوش لافغانستان.. طالبان تهزم امريكا وترغمها على استجداء وقف اطلاق النار واللجوء الى التفاوض
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جرينتش+2 04:22
ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و986 إصابة بكورونا و1131 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 754,856
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