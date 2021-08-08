إنخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الاحد لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية

يتراجع قليلاً تاثير الكتلة الهوائية الحارة اليوم الأحد، ويطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، فيما تظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصةً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الإثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتعود الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 20، وفي مرتفعات الشراة 29 – 19، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 26، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.