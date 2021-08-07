رحيل الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع الكورونا

أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، اليوم السبت، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كان زوجها الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامي رضوان رضوان اليوم بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: “أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة”.

كما نعى المرحومة دلال الفنان محمد هنيدي بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد 79 يوما من وفاة زوجها سمير غانم.

وكتب الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قائلا: “البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ربنا يرحمك ويصبر الأسرة يارب”.

يذكر أن الفنان سمير غانم توفي في 20 مايو الماضي، متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان رامي رضوان قد وجه الشكر لجمهور النجمة دلال عبد العزيز الذي نشر، قبيل وفاتها، صورة لطائرة ورقية تحمل صورتها وسط ابنتها النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم، طالبا ب الدعاء لها، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع “فيس بوك” قائلا: “شكرا على اللفتة الجميلة.. ونرجوا من حضراتكم الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء”، وانهالت التعليقات من قِبل متابعيه فور مطالبته بالدعاء الذين تمنوا للفنانة الشفاء، وأن تسترد صحتها فى أقرب وقت.. ولكن