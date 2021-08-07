دلال عبدالعزيز.. دمعة وابتسامة في نفس الوقت على خد الزمن



اليوم الاحد غابت الفنانة دلال عبدالعزيز التي تعتبر واحدة من أبرز النجمات التي قدمت العديد من الأدوار المهمة عبر مشوارها مع الفن، فهى فنانة قديرة كانت تمتلك ابتسامة مميزة لاتفارقها حتى وهى تصارع فيروس كورونا على فراش المرض، وقدمت العديد من الأعمال المتميزة وتركت بصمه فى كل أدوارها انها فطوم بمسلسل الناس فى كفر عسكر ونعمه في حديث الصباح والمساء ورباب كمال وجدي زوجه جابر في للعداله وجوه كثيره و حسنيه في مسلسل الصبر في الملاحات ولا يمكن نسيانها فى بدايتها من خلال مسلسل رائع وهام جدا اسمه “لا” إخراج يحيى العلمى، وآخر ظهور لها كان مسلسل “ملوك الجدعنة” وجسدت شخصيى عطية والده الفنان عمرو سعد ، اما بصمتها في المسرح فلا يمكن أن تمر مرور الكرام، حيث وقفت امام فنانين كبار مثل فؤاد المهندس وزوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم .

صراع مع فيروس كورونا

إنها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٦١ عاما بعد صراع طويل مع المرض، وترصد “البوابة نيوز” أبرز المحطات فى حياتها ولدت دلال عبدالعزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بالمحافظة الشرقية حاصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، كما حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. فى عام 1977 دخلت للمجال الفني ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام، كانت بدايتها الفعلية قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة .

الزواج من النجم سمير غانم

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (عرفت باسم إيمي) وكلاهما دخلا التمثيل، وهي على صلة قرابة من الممثلة ميساء مغربي. في يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا .

في 30 أبريل 2021، أُعلنَ عن نقل دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم إلى المستشفى نتيجة إصابتهما بمرض فيروس كورونا ثم اعلن عن وفاة سمير غانم، متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما، في شهر مايو 2021 دلال عبد العزيز نجمة كبيرة لها مكانة خاصة داخل قلوب جمهورها ومحبيها وعندما فقدت زوجها لم تستطع توديعه إلى مثواه الأخير لمرضها رغم أنها من الفنانات التى لا يفوتها الواجب سواء في الفرح أو العزاء وتجدها أول المشاركين في محن وأزمات زملائها؛ لكن بدلا من توديعه شاء القدر أن تشاركه الحياة والموت.

دخلت القلوب بلا استئذان

دخلت دلال عبدالعزيز قلوب جمهورها بلا استئذان، فهي “ضحكة ودمعة” في نفس الوقت على خد الزمن، فالضحكة تعود إلى انها رسمت البسمة على الوجوه من خلال العديد من المسرحيات التى شاركت فيها منها “خدمة إنسانية وفخ السعادة الزوجية وأهلا يا دكتور وجواز مع الاشتراك في الأرباح وهالة حبيبتي وفارس بني خيبان وأخويا هايص وأنا لايص وحب في التخشيبة وجوازة طلياني”، وكذلك أدوارها في عدد من المسلسلات حيث جسدت “عطية ” في ملوك الجدعنة و”عفاف عصمت” مع النجم عادل إمام في ” فالنتينو” وأسعدتنا في العديد من الأفلام منها “النوم في العسل”وجسدت ” سعاد ” بفيلم صراع الزوجات و”مديحة” في يارب ولد. أما الدمعه رسمتها دلال عبد العزيز على خد جمهورها والزمن برحيلها اليوم ٧ اغسطس حيث توفيت بعد رحيل زوجها الفنان سمير غانم بثلاثه اشهر بعد صراع مع المرض تاركه بصمه فى قلوب واذهان جمهورها ومحبيها .