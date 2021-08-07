ترقب عالمي لكلمة نصر الله مساء اليوم السبت حول تطورات المواجهة مع اسرائيل، ومجمل الاوضاع اللبنانية والعربية



يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر شاشة قناة المنار عند الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت لمناسبة الانتصار الكبير على العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006.

ويتناول السيد نصرالله التطورات الاخيرة في الجنوب بمواجهة الاعتداءات الصهيونية كما يتطرق الى الاوضاع في لبنان والمنطقة.

ويسود الهدوء المنطقة الحدودية الان في الجنوب اللبناني، بعد رد المقاومة الاسلامية على اعتداءات الاحتلال الصهيوني والتي دفعته للتراجع عن التمادي في اعتداءاته.

وقد أكد رد المقاومة مجددا على قواعد الاشتباك التي حاول العدو خرقها، حيث ثبّتت المقاومة خطوطها الحمراء المعهودة منذ سنين.

فقد تجاوز العدو، صباح امس الاول، خطوطاً حمراء وخرق قواعد اشتباك راسخة منذ عام 2006. حيث كانت إسرائيل تعوّل على عدم رد المقاومة على الغارة، على اعتبار أنها أتت بعد خمس صليات صاروخية أطلِقَت من لبنان نحو الأراضي المحتلة، منذ اندلاع معركة سيف القدس في أيار الماضي.

وكان التقدير الإسرائيلي مبنياً على نظرية «ارتداع حزب الله نتيجة عوامل شتى، أبرزها الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، والظروف السياسية والشعبية الداخلية». ولكن يوم أمس الجمعة فاجأت المقاومة العدوّ، رغم تهديده ووعيده، وأطلقت عشرات الصواريخ باتجاه «أراضٍ مفتوحة» في محيط مواقع العدو في مزارع شبعا، مصدرة بياناً بذلك.

وقد امتنعت إسرائيل عن الرد على الرد. وهو ما يعني أن المقاومة قد نجحت في أعادة تثبيت خطوطها الحمراء: يُمنع على جيش الاحتلال الاعتداء على الأراضي اللبنانية، وعلى العدوّ ألّا يراهن على انشغال المقاومة في الداخل أو على ارتداعها.