انخفاض.. "الصحة" تعلن اليوم الجمعة تسجيل 5 وفيات و531 إصابة بكورونا و485 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,332
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جرينتش+2 11:06
“بالونات” المقاومة تتساوى مع “مقاتلات” الاحتلال التي شنت غارات فجر اليوم السبت على قطاع غزة غيظا وانتقاما
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