العايد ينعى المخرج سعود الفياض خليفات

نعى وزير الثقافة علي العايد المخرج الأردني، سعود الفياض خليفات، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء، أنجز خلالها العديد من الأعمال الأردنيّة التي تعبّر عن القيم الأصيلة وتفاصيل الحياة والارتباط بالأرض.

وقال العايد ،اليوم السبت: “نفتقد اليوم علماً من أعلام الإخراج الدرامي الأردني، يمتلك حضورا كبيرا في تلبية ذوق المشاهد الأردني والعربي وتأكيد الخصوصيّة الأردنيّة في هذه الأعمال التي نقلت لنا فترات ومحطات مضيئة في الثمانينات والتسعينات وما بعد الألفيّة، للقرية الأردنية والبادية، وتفاصيل العلاقة الحميمة للإنسان الأردني مع المكان، من خلال الرؤية الإخراجيّة التي امتلكها”.

وقدّم العايد العزاء الكبير لأسرة الفنان الفياض، ولنقابة الفنانين الأردنيين ولأصدقائه ومحبيه في الوسط الثقافي والفني الأردني والعربي.