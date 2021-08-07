انخفاض.. "الصحة" تعلن اليوم الجمعة تسجيل 5 وفيات و531 إصابة بكورونا و485 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,332
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جرينتش+2 10:53
استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة اليوم السبت بأعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بـ 4-5 درجات مئوية
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