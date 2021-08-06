عاصي الحلاني يشعل أجواء «موناكو» بأجمل أغنياته/ فيديو

أحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا في مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجالية العربية.

قدم عاصي، عددا من الأغاني القديمة منها: “بحبك وبغار ومالي صبر وواني مارق مريت، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد كل “الفصول”.

وقد شارك الجمهور عبر حسابه في تويتر وعلق قائلا: «موناكو وليلة من أحلى الليالي مع الحضور الرائع ألف شكر على محبتكم».

وكان عاصي قد طرح مؤخرا ألبوم كل “الفصول”، وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لأغنية «كل الفصول» عنوانا للألبوم، قال الحلاني في بيان له: «أولا، لأني أحببت الأغنية كاملة لما بها من معاني رائعة.. فقمت بتلحينها والأغنية من الأغاني الطربية وتم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، و«الاسم به معاني.. وحسيت أن كل الفصول رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني ايضا اعتبرتها أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية»،

مطلع القصيدة: «كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا».