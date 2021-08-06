انخفاض.. "الصحة" تعلن اليوم الجمعة تسجيل 5 وفيات و531 إصابة بكورونا و485 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,332
أهم العناوين
جرينتش+2 11:05
دولة ابن زايد تتجه نحو التفكك.. كورونا يكشف انانية أبوظبي في تفضيل مواطنيها وقت الطوارئ على ابناء الامارات الاخرى
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني