حزب الله يعلن أطلاق عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية بمنطقة مزارع شبعا رداً على الضربات الجوية في لبنان/ فيديو

قال “حزب الله” اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، اليوم الجمعة، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

وحسب وسائل إعلام تابعة لـ”حزب الله” جاء في البيان، أنه “عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قمنا بقصف أراض مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”. ‏

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف). حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية”.

وتابع البيان: “القيادة الأمنية الإسرائيلية تعقد مشاورات عاجلة لبحث آلية الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان”.

وفيما بعد أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده على مواصلة القتال في أي وقت.

وقال كوخاف خلال إحاطة للمراسلين العسكريين: “الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده على مواصلة القتال في أي وقت، والرد بقوة حسب الضرورة لضمان أمن إسرائيل ومواطنيه”.

وعاد المشهد في جنوب لبنان إلى الواجهة من جديد، إذ تشهد المنطقة الحدودية تبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “حزب الله” أطلق 19 صاروخا نحو إسرائيل 3 منها سقط داخل لبنان فيما اعترضت القبة الحديدية 10 صواريخ، بينما سقطت 6 صواريخ في مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات. ولم ترد تقارير عن أضرار أو خسائر بشرية.

إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أطلق قذائف ومدفعية صوب مناطق في جنوب لبنان تحت سيطرة حزب الله، وانطلقت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل وفي هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

مشاهد للصواريخ التي أطلقت على منطقة #الجولان pic.twitter.com/PzVBgzyyzB — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 6, 2021