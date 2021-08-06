تحديد مراكز لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، أسماء مراكز تتوافر فيها اللقاح المضادة لفيروس كورونا اليوم الجمعة، وذلك للجرعة الأولى والثانية ومن تغيب عن تلقي الأخيرة.

ونشرت الوزارة أسماء المراكز المختلفة عبر موقعها الإلكتروني، حيث تتوفر “مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، بدون موعد مسبق”. وتشترط وزارة الصحة “مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه”.

وكذلك، “مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة سابقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية“.

ولا يتطلب ممن تغيب عن تلقي الجرعة الثانية مع اللقاح أخذ موعد مسبق، وفق الوزارة التي قالت: “باستطاعة من تخلف عن أخذ الجرعة الثانية سابقا التوجة إلى أحد المراكز وبدون موعد مسبق لأخذ جرعته الثانية، مع الانتباه بأخذ نوع جرعة المطعوم نفسه التي تلقاها سابقا”.

اسماء #المراكز التي تتوفر فيها #مطاعيم ضد #فيروس_كوفيد_19 ليوم الجمعة ٦/٨/٢٠٢١

1️⃣ مطاعيم #الجرعة_الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق،بدون موعد مسبق: https://t.co/OSpjnF4vMr

2️⃣ مطاعيم #الجرعة_الثانية للمواعيد المبرمجة سابقا ومن تخلف عن اخذ الجرعة الثانية: https://t.co/Cmyz1sdg69 pic.twitter.com/l4KHtpkxDO — وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) August 5, 2021