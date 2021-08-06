بدء امتحانات الشامل العملية للدورة الصيفية 2021 غداً السبت

تبدأ يوم غد السبت، الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية 2021 وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الاثنين الموافق 16 آب الحالي .

وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور عبدالله سرور الزعبي، أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له (10918) طالباً وطالبة من ضمنهم (152) طالباً وطالبة من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وبين الزعبي، أنه تم اعتماد (38) مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه (264) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (792) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وقال الدكتور الزعبي، إنه تم فتح مركزاً للامتحان العملي وقياس المهارات في كلية الشوبك ويتم الأن دراسة إضافة مركز جديد للامتحان النظري فيها وذلك بعد مناشدات من الأهل في مدينة الشوبك.

وأضاف، أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك لهذه الدورة الصيفية بلغ (12982) طالباً وطالبة منهم 10721 طالباً وطالبة منتظمين بالدراسة، و1604 طلاب وطالبات معيدين، و 525 طالبا وطالبة يتقدمون لرفع المعدل و 132مستنفذا حقه.

وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أكد الدكتور الزعبي على جميع الطلبة وأعضاء اللجان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى قاعات الامتحان متمنيا السلامة للجميع.

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