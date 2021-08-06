“الخارجية” تتابع حادث سير مؤسف تعرضت له عائلة أردنية بالسعودية

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في الرياض، حادث السير المؤسف الذي تعرض له 5 مواطنين من عائلة أردنية واحدة في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة على تواصل مع ذوي العائلة الأردنية لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة.

وأضاف الفايز أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع حالة الطفلة، حيث تخضع للعلاج حاليا ووضعها الصحي حرج. وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للطفلة المصابة.

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