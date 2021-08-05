وزارة المياه تضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه بالكرك

ضبطت وزارة المياه والري 6 اعتداءات على خطوط المياه في محافظة الكرك، حيث تسحبها بطريقة مخالفة مما يربك انتظام وصول المياه للمواطنين، ويؤثر على حصص التزويد في مناطق متعددة من المحافظة.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه بناء على استكمال الحملة التفتيشية في مختلف المناطق، جرى ضبط الاعتداءات المخالفة على خطوط المياه، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال إجراءات التحقيق بالأمر.

وشددت الوزارة على أن فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة في معظم المناطق، لتحقيق وصول المياه للمواطنين، والعدالة في التوزيع، ومحاسبة المعتدين.

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