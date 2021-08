لائحة اسعار المطربين العرب في بورصة الحفلات الصيفية السعودية

الوطن – الدمام : زينة علي

شهدت حفلات صيف السعودية، والتي بدأت قبل حوالي 3 أسابيع، تفاوتا في أسعار التذاكر بين 390 ريالا و3500 ريا سعوديل، حيث شهدت فئات الدرجات الأولى تفاوتًا كبيرًا في الأسعار وصل إلى 80% لذات الفئة بين حفلة وأخرى.

وزاد مسوقون عبر وسائل التواصل ينشطون في تسويق التذاكر بعد نفادها عبر الموقع الرسمي في رفع أسعار تذاكر بعض الحفلات إلى حدود 5 آلاف ريال، حيث أثار تفاوت أسعار التذاكر خصوصًا ضمن فئات الدرجة الأولى و VIP و VVIP تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت على الرغم من اقتراب أسعار الفئة الأقل بالحفلات، والتي تفاوتت بين 390 و500 في أغلب الحفلات باستثناء حفلة الفنان راشد الماجد والتي كانت أقل فئة بحوالي 1000 ريال.

سوق سوداء

وقد بدأ العديد من الحسابات الإلكترونية منذ بداية حفلات الصيف في الرياض وجدة والشرقية في استغلال نفاد أعداد التذاكر للحفلات بشكل سريع ليعرضوا تذاكر قبل ساعات من الحفل بأسعار تفوق ضعف سعرها الأصلي، وينخفض السعر لتذاكر المجموعات والتي تباع كمجموعة كاملة لشخصين أو أكثر.

كما روجت حسابات عبر مواقع التواصل إمكانيتها توفير تذاكر للحفلات بمبلغ رمزي للحجز من خلال الموقع الرسمي للحجز، وبرسوم تتفاوت بين 50-150 ريالا عبر حجز التذاكر في بداية طرحها في الموقع، وقبل أن تنفد في حين تزداد الأسعار كلما اقترب موعد الحفل ليستمر المسوقون في عرض تلك التذاكر حتى قبل ساعات من بدء الحفل، ويروجون لأنفسهم عبر عرض رسائل زبائنهم، والتي يحاولون من خلالها التأكيد على مضمونية التعامل معهم، حيث يرسل بعضهم التذاكر عبر التواصل مع الزبون عبر الوتسآب، في حين يسلم آخرون زبائنهم التذاكر في موقع الحفل ليستلم التذاكر من قبل المسوق، ويدخل بها مباشرة للحفل.

المقاعد تحدد الأسعار

وأشار متابعون إلى أن أعداد المقاعد المتاحة تحدد سعر التذاكر، حيث إن عدد المقاعد المتاحة في المسرح تلعب دورًا في أسعار التذاكر فكلما زاد عدد المقاعد قل السعر، في حين ترتفع الأسعار في المسارح التي يكون فيها عدد المقاعد أقل، كما أن عدد مقاعد الفئات المطروحة يؤثر على السعر فإذا توفر عدد أكبر من مقاعد الدرجة الأول قل السعر، بينما تنخفض إذا كان عددها محدودًا،

وقد اختلفت أسعار التذاكر حسب موقع المقاعد، حيث تمثل المقاعد من فئة handicap أقل سعر وتتفاوت بين 290 و500 تليها A Right وثم A Left وبسعر بين 890-980 تلتها مقاعد B Right و B Left بأسعار بلغت حوالي 785 ريالا، وجاء أقل منها مقاعد Right C و Left C بسعر تفاوت بين 390-500 و VIP وتفاوت بين 1950-2500 وVVIP بين 2450-3000 Royal بين 2500-3500 حسب توفرها في الحفلات.

سعر أقل

وعلى الرغم من انتقاد الكثير لأسعار التذاكر، والتي اعتبرها البعض أسعارًا مرتفعة، مقارنة بحفلات في دول أخرى اعتبرها آخرون جاءت بأسعار مناسبة ومتفاوتة لتتناسب مع جميع الفئات على العكس من أولى الحفلات التي أقامتها هيئة الترفيه قبل حوالي عامين للفنانة أحلام، والتي تفاوتت فيها أسعار التذاكر بين 1500 ريال ووصلت الى 15 ألف ريال، وشهدت حضورًا عاليًا مقارنة بارتفاع الأسعار، إلا أن الحفلات اللاحقة شهدت انخفاضًا في الأسعار ليكون متوسط أسعار التذاكر المطروحة في حفلات الموسم الأخير بين 785-1900 ريال.

وائل كفوري ونانسي عجرم 490-2200

محمد حماقي (الشرقية) 390-1950

محمد حماقي (جدة) 490-2195

ماجد المهندس 490-2450

عمرو دياب 490-2185

تامر حسني 500-3000

أنغام 490-2900

راشد الماجد 1000-3500