قطة شجاعة تمنع أفعى “كوبرا” من اقتحام منزل ذويها/ فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة منزلية شجاعة تمنع أفعى كوبرا خطيرة من اقتحام المنزل.

ويظهر المقطع الأفعى وهي تداهم القطة، ولكن القطة عوضا عن الهرب، عمدت الى مجابهة الأفعى، ومنعها من دخول المنزل، فما كان من الأفعى إلا أن التفّت وعادت أدراجها مبتعدة عن المنزل.

وقد انتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.

Домашние коты продолжают удивлять бесстрашием. На этот раз усатый вступил в схватку с коброй🐍 Рептилия попыталась захватить территорию, но вышло не очень — пришлось ползти восвояси: pic.twitter.com/fcfrutnVYw — Газета.Ru (@GazetaRu) August 5, 2021