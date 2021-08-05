القبض على قاتل ستيني بالزرقاء بواسطة أداة راضة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اعتدى بالضرب على ستيني بواسطة أداة راضة، اثر خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، اليوم الخميس، ان بلاغا ورد لمديرية شرطة الزرقاء يوم امس، بوجود جثة لشخص ستيني داخل منزله في مدينة الزرقاء، حيث تم التحرك للمكان والكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة يعود لتعرض المغدور للضرب بواسطة أداة راضة.

واضاف انه جرى تشكيل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي الوسط ومديرية شرطة الزرقاء للتحقيق في القضية.

واشار الى ان الفريق تمكن وبزمن قياسي خلال ساعات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة، وألقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بضرب المغدور بواسطة أداة راضة، اثر خلافات حصلت بينهما اثناء وجوده بمنزل المغدور، وما زال التحقيق جاريا.

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