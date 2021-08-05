انخفاض.. "الصحة" تعلن اليوم الجمعة تسجيل 5 وفيات و531 إصابة بكورونا و485 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,332
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جرينتش+2 11:01
العار لـ محمد العيار، رجل الاعمال الاماراتي الذي قدم – ولا يزال – تبرعات سخية الى الاف الاسر اليهودية
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