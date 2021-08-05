العار لـ محمد العيار، رجل الاعمال الاماراتي الذي قدم – ولا يزال – تبرعات سخية الى الاف الاسر اليهودية

كشف موقع “كلكالست” الاقتصادي، اليوم الخميس، ان احد المتبرعين الخمسة الكبار لمشروع خيري اسرائيلي ضخم انطلق منذ 18 عاما، هو رجل الاعمال الاماراتي محمد العيار ، حيث قدم الخمسة بالسر مساعدات الى الاف الاسر اليهودية التي تعاني من الجوع والعوز بقيمة 550 مليون شاقل.. وهذا المحمد العبار هو رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة لبرج خليفة الشهير،

وقد انضم العيار الغدار الى المشروع الخيري الاسرائيلي الضخم الذي بدأ منذ 18 عاما، انضم في عام 2018 اي قبل اتفاقيات التطبيع التي وقعت بين اسرائيل والامارات، وكان قد قام بتأسيس هذا المشروع رجل الاعمال اسرائيلي موطي بن موشيه عام 2003 وبدأه مع 2500 عائلة، حيث نجح بتجنيد عدد من المتبرعين بينهم العيار لمساعدة العائلاتاليهودية المحتاجة

هذا المحمد العيار هو رئيس مجلس ادارة اكبر شركة عقارات في دولة الامارات العربية “شركة اعمار العقارية” والتي تملك برج خليفة ، اعلى بناية في العالم، وقد اوضح رجل الاعمال بن موشيه للصحيفة الاقتصادية “كلكالست” ان السبب الذي حث العبار الانضمام الى المشروع هو ضخامته وكونه يشمل قرى عديدة.

كما تم الكشف عن هويات رجال الاعمال المتبرعين الكبار الخمسة هذا الاسبوع، خلال مؤتمر عن الامان الغذائي الذي عقد بمدينة تل ابيب وسط اسرائيل.

رجال الاعمال الخمسة استثمروا ببطاقات وطرود غذائية لاسرائيليين من كافة القطاعات الاجتماعية بقيمة 550 مليون شاقل على مدار 18 عاما، اما بن موشيه ورجل اعمال آخر انضم للمشروع عام 2006 فقد اسثتمرا اكثر بالمشروع من الباقين لأنهما شاركا به في فترة مبكرة، لكن جميعهم يستثمرون بشكل متواصل بمبالغ كبيرة.