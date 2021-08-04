وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و897 إصابة بكورونا و400 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 752,624

سجلت في الأردن 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و897 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 774554 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الأربعاء.

وقد ارتفع عدد الوفيات بين المصابين إلى 10082 وفاة، بعد رصد وفاة 11 مصابا، بحسب الموجز.

وأجري 19900 فحصا مخبريا جديدا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 4.51%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 8.582222 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 400 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 752624، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 11848.

وسُجلت 77 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 88 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 607 مصابين.