تصعيد.. مقاتلات العدو تقصف أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليلة امس بعد استنفار الدبابات على الحدود/ فيديو
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و897 إصابة بكورونا و400 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 752,624
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