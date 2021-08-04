مجلس التعليم العالي يُجري تغييرات على رؤساء جامعات رسمية

عمان 4 آب (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس الموافقة على قبول استقالات رؤساء الجامعة الأردنية، واليرموك، وآل البيت، والطفيلة التقنية، في حين تنهي الأستاذة الدكتورة منار فياض رئيس الجامعة الألمانية الأردنية مدة رئاستها للجامعة نهاية الشهر الحالي.

كما قرر المجلس الموافقة على التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيساً للجامعة الأردنية، والأستاذ الدكتور إسلام مساد رئيساً لجامعة اليرموك، والأستاذ الدكتور خالد السالم رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والأستاذ الدكتور هاني الضمور رئيساً لجامعة آل البيت، والأستاذ الدكتور عمر المعايطة رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية، والأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية.

وقرر مجلس التعليم العالي التوصية لرئيس الوزراء بقبول استقالة المهندس هشام الخطيب من منصبه رئيساً لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، وقبول استقالة غالب الزعبي من عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.

فيما قرر المجلس التوصية لرئيس الوزراء بتعيين الدكتور جواد العناني رئيساً لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، إضافةً إلى التوصية بتعيين الدكتور علي الحياصات عضواً في مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة