رئيس الوزراء يغادر مجلس النواب لدى أرجاء افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية جراء جلوس احد النواب محل الرئيس/ فيديو
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جرينتش+2 01:47
لانتاج جيل اماراتي متصهين.. جامعة حيفا العبرية تستعد لاستقبال أول طالبة إماراتية تعتزم الدراسة في اسرائيل
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