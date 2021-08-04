ضبط مسخرين للتسول بحوزة أحدهم مخدرات واخرى مطلوبة لأمن الدولة

ضبطت فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، في احدى محافظات الشمال عددا من الاشخاص يعملون على تسخير الفتيات لغايات التسول حيث جرى ضبطهم حسب الأصول، وفقا لأحكام القانون.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، انه ولدى التدقيق على الاشخاص المضبوطين تبين ان احدهم من ذوي القيود الجرمية وبحقه 103 قيود جرمية، بينها الترويج والاتجار بالمخدرات، ويقع تحت الاقامة الجبرية، اضافة الى ضبط متسولة تبين انها مطلوبة لمحكمة امن الدولة، فيما ضبط مع الثالث مواد مخدرة.

ودعت الوزارة المواطنين الى عدم التعامل مع المتسولين او التعاطف معهم، وتوجيه الانفاق في وجوه الخير من خلال الصناديق المرخصة.

وأكدت الوزارة، ان محاربة هذه الافة تتحقق بالتشارك مع المواطنين، لافتة الى مسعاها ايجاد الوسائل القانونية والاجرائية للحد من التسول.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة