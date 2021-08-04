استئناف حركة الشحن في مركز حدود جابر اليوم الاربعاء

اعلن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، اليوم الأربعاء، إنه تبلغ رسميا بالموافقة على عودة حركة الشحن القادم والمغادر في مركز جابر الحدودي مع سورية، كما كانت الحركة طبيعية قبل الإغلاق في مركز جمرك جابر للشحن”.

وأضاف أبو عاقولة في بيان: “بخصوص الوارد والصادر للأردن من سورية ولبنان مازال العمل جاريا على نظام (باك تو باك) لإشعار آخر مؤقت”.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، السبت الماضي، عن إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا “مؤقتا” أمام حركة البضائع والركاب؛ نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.

وقال المصدر، إن المعبر سيُعاد فتحه “حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.