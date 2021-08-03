وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بانقلاب مركبة في واد سحيق بمنطقة إربد

توفي شخص واصيب 5 آخرون مساء امس الاثنين، إثر حادث تدهور في محافظة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء امس مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات وانقلابها في وادٍ سحيق بمنطقة عقربا.

وأضاف انه نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، مشيرا الى أن فرق الدفاع المدني قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وأخلت المتوفى إلى مستشفى اليرموك الحكومي، فيما بقي المصابون قيد العلاج

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