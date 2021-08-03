هند رستم تبكي بحرقة في المحكمة لإثبات نسب ابنتها/ فيديو



تزوجت النجمة المصرية الساحرة هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا بعد قصة حب كبيرة؛ حيث كانت تمثل معه وكانا يحبان الحياة والسفر، وكأنهما يتشابهان في أشياء عديدة حتى في جمالهما الشكلي.

وقد استمر زواجهما ثلاث سنوات، ولكن دبت الخلافات بينهما، وكان السبب الأساسي للطلاق عندما عرف حسن أن هند حامل منه، بينما كان لا يريد أبناء،فقد كان لديه أبناء من زوجته الأولى، ولكن رفضت هند التخلص من الجنين وتم الطلاق بينهما.

وبعد أن أنجبت هند ابنتها “بسنت” رفض حسن الاعتراف بها وأنكر ابوتها وقال: إنها ليست ابنتي، فلجأت هند إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الشرعية.

وبكت هند أثناء إحدى الجلسات وطالبت إثبات أبوة حسن رضا لابنتها الوحيدة منه، حسب ما تم نشره في مجلة آخر ساعة المصرية بتاريخ 28 سبتمبر 1955.

ظلت القضية مرفوعة أمام المحكمة أربع سنوات، وبالرغم من توافر المستندات والإثباتات على هذه الأبوة فإن القاضي لم يفصل بشيء طول تلك الفترة، لأن حسن كان يماطل ويعتذر عن حضور الجلسات.

وقالت هند لمجلة آخر ساعة: إنها تطالب بشيء واحد في ظل القانون، وهو أن يكون هناك نظام خاص للإشراف الجدي على هذه القضايا حتى يتحقق القاضي من صحة الأعذار التي يقدمها الخصوم.

كما تمنت أن يصدر قانون بإلغاء جميع المحاكم حتى يعيش الناس في خير وصفاء، بعيدا عن الفضائح والبهدلة.

وفي النهاية حكمت المحكمة بإثبات نسب ابنة هند إلى حسن رضا، حيث غرست هند في ابنتها الحب والاحترام لأبيها، بالرغم من سوء موقفه، وكانت علاقتها به جيدة حتى توفى عام 1981.