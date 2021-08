هذه افضل طريقة لتناول الخبز دون زيادة الوزن

شاركت بوابة Eat This, Not That! توصيات خبراء التغذية من الولايات المتحدة بشأن تناول الخبز، حيث ينصح الخبراء بدمج الخبز مع الدهون، وكذلك تناوله باعتدال.

وقد تحدثت ريبيكا لويس، إحدى الخبراء عن كيفية تناول الخبز دون زيادة الوزن، قائلة: يجب ألا يحتوي المنتج على الكثير من الكربوهيدرات المكررة والإضافات الصناعية.

وقالت: “إذا كانت قائمة المكونات في الخبز تبدأ بالسكر، أو السكروز، أو الفركتوز، أو شراب الذرة، أو دقيق القمح الأبيض، فيجب أن يكون تناوله محدودًا”.

ووفقًا لخبير آخر في البوابة، هي خبيرة التغذية تاسيما بهاتيا، فالواجب تفضيل الخبز المصنوع من العجين المخمر، وهو ما يعني عملية التخمير، للاستهلاك.

وأشارت الخبيرة إلى أن الأطعمة المخمرة بشكل عام لها تأثير أفضل على عمليات الهضم والتمثيل الغذائي.

في الوقت نفسه، تنصح الخبيرة بتناول أي خبز، بما في ذلك عالي الجودة، باعتدال. اذ يحتوي العديد من أنواع الخبز على الحبوب المكررة، والتي يؤدي استهلاكها بكميات كبيرة حتمًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الدهون.

وقالت: “امزج الخبز مع الدهون الصحية، مع البروتين، فالقليل من اللحم أو التوفو سيوازن الكربوهيدرات”.