القوات المسلحة تحبط تهريب حبوب كبتاغون وأكف حشيش من سوريا

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة.

وبين المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك؛ مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (300 ألف) حبة كبتاغون و(7) أَكُفّ من مادة الحشيش جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل، أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.