الضمان: وقف تحويل الرواتب التقاعدية على حسابات وكلاء المتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وقف تحويل الرواتب على حسابات الوكلاء الحاصلين على وكالات عدلية من المتقاعدين، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

ودعت المؤسسة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال الوكلاء تزويدها بأرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) من خلال خدمة “آيبانك” عبر القنوات المتاحة وذلك قبل تاريخ 18 آب الحالي.

وأوضحت المؤسسة أنها أوقفت اعتماد الوكالات العدلية التي تتيح تحويل الرواتب التقاعدية لحسابات الوكلاء اعتباراً من الاول من كانون الثاني 2016، فيما تستمر باعتماد تلك الوكالات لغايات متابعة إجراءات صرف الحقوق التأمينية والتوقيع على كافة القرارات الصادرة عن المؤسسة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة