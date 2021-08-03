الصيف يمارس دكتاتوريته.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الجافة على المملكة، وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الجمعة

يستمر اليوم الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، حارة في السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

وبحسب التقرير، يشتد يوم غدٍ الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، ويطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 27 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 22، وفي مرتفعات الشراة 33 – 20، وفي مناطق البادية 40 – 24، وفي مناطق السهول 36 – 26، وفي الاغوار الشمالية 42 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 29، وفي البحر الميت 43 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 30 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة