رئيس الوزراء يغادر مجلس النواب لدى أرجاء افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية جراء جلوس احد النواب محل الرئيس/ فيديو
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جرينتش+2 01:45
اردوغان يترك الحرائق تلتهم غابات تركيا، ويرسل جيشه ومرتزقته للقتال في سوريا وليبيا وارمينيا والعراق وقبرص !!!
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