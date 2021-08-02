وفاة عامل وافد أثر انهيار غرفة بويلر في منطقة صويلح

توفي عامل وافد وأصيب آخر إثر انهيار غرفة بويلر مستقلة تتبع لإحدى العمارات بمنطقة صويلح.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع بلاغ ورد لغرفة العمليات والسيطرة، يفيد بتعرض عاملين وافدين للمحاصرة إثر انهيار غرفة بويلر مستقلة تتبع لإحدى العمارات بمنطقة صويلح، أثناء قيامهما بأعمال الهدم للغرفة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني وصلت لموقع الحادث وعملت على إخراجهما من تحت الأنقاض، وكان أحدهما متوفيا والآخر مصاب بكسور، حيث أخليت الوفاة إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، وأجريت الإسعافات الأولية للمصاب ونقل للمستشفى وهو قيد العلاج.

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