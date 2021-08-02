هبوط إضطراري لاحدى طائرات الملكية واخلاء جميع الركاب بسلام

اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الإثنين، عن اضطرار رحلتها رقمRJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان الى الهبوط الإضطراري في عمان (مطار الملكة علياء الدولي) قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن عملية الهبوط قد تمت بسلام على المدرج الرئيسي، وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية الى الباصات، ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.

وأضاف البيان ان الشركة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب اطلاق جرس الإنذار.