رئيس الوزراء يغادر مجلس النواب لدى أرجاء افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية جراء جلوس احد النواب محل الرئيس/ فيديو
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هاني رمزي يلتقي “المهندس احمد” طفل مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” مع عادل امام
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