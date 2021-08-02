نيللي كريم تكشف انها تكبر خطيبها هشام عاشور بـ 8 سنوات

رئيس الوزراء يغادر مجلس النواب لدى أرجاء افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية جراء جلوس احد النواب محل الرئيس/ فيديو
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