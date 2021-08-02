قرارات وزارية بتشكيلات ادارية – اسماء

قرّر مجلس الوزراء، امس الاحد، تعيين مروان محمّد شريف الرفاعي أميناً عامّاً لوزارة التخطيط والتعاون الدّولي، والمهندس زاهي أحمد خليل مديراً عامّاً لمؤسسة الخطّ الحديدي الحجازي؛ وذلك بعد حصولهما على أعلى النتائج في المسابقة المقررة لإشغال الوظيفتين، بموجب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.

كما قرّر مجلس الوزراء تسمية السّفير شاكر العموش سفيراً لدى جمهوريّة الجزائر، وإحالة مدير عام صندوق المعونة الوطنيّة الدكتور عمر المشاقبة إلى التقاعد.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة